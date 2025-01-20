В Латвии россиянам могут запретить управлять критической инфраструктурой

Министерство внутренних дел Латвии предложило запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны, пишет портал Delfi. Ведомство подготовило поправки к закону о национальной безопасности, которые ограничат доступ к таким должностям для россиян и белорусов, а также юридических лиц из этих стран.

Необходимость введения ограничений объясняется «укреплением защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры». Граждан России и Белоруссии не будут допускать к работе с объектами, если она подразумевает доступ к информации или оборудованию, значимыми для функционирования критической инфраструктуры Латвии.

Поправки также обязывают собственников таких объектов быть «лояльными Латвии и ее конституции», а также запрещают оказывать поддержку странам, «угрожающим суверенитету демократических государств». Исключения предусмотрены только с отдельного разрешения органа государственной безопасности страны. Поправки будут рассмотрены правительством, и при положительном решении они поступят на утверждение Сейма (парламента).