Ozon начал продавать машины в лизинг

На маркетплейсе Ozon (MOEX: OZON) появилась возможность купить автомобиль в лизинг. Она доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Рассчитать условия можно, нажав на кнопку «Автолизинг» в карточке товара. Оформление происходит через «Ozon Лизинг». Купить можно новые автомобили любого сегмента: легковые, коммерческие и грузовые. Сейчас на площадке представлено около 4,5 тыс. машин. Доставка возможна более чем в 1,2 тыс. российских городов.

Ozon запустил лизинговое направление в январе. Для партнеров маркетплейса установлены предодобренные лимиты. Глава «Озон Лизинга» Александр Степанов обещал, что клиентам будут предоставлять «скидки на востребованные модели за счет сотрудничества с дилерами и производителями».

Подробности — в материале «Ъ» «В Ozon завезли автолизинг».