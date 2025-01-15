В Ozon завезли автолизинг

Ozon (MOEX: OZON) начинает предоставлять услуги лизинга автомобилей, ориентируясь в первую очередь на своих партнеров. Участники рынка и эксперты отмечают, что на рынке высока конкуренция со стороны крупных компаний. Впрочем, Ozon, как и многие новые игроки, формирует портфель за счет более мягких ценовых условий. При этом наличие банка в группе должно помочь при фондировании этого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ozon в середине января запускает услуги автолизинга, сообщили “Ъ” в компании, реализацией продукта будет заниматься ООО «Озон Лизинг», созданное в июне 2024 года. Предполагается, что взять в лизинг на срок от одного года до пяти лет можно автомобили как новые, так и с пробегом из всех сегментов — легковые, коммерческие и грузовые. Причем для партнеров маркетплейса «Озон» установлены предодобренные лимиты, отметили в компании. Клиентам будут предоставляться «скидки на востребованные модели за счет сотрудничества с дилерами и производителями», сообщил глава «Озон Лизинга» Александр Степанов. С четвертого квартала прошлого года «Озон Лизинг» начал проводить сделки в тестовом режиме, и за это время было реализовано 250 автомобилей.

По данным «Озона», на конец третьего квартала 2024 года на маркетплейсе работали 550 тыс. предпринимателей, а его услугами пользовались 53,5 млн активных покупателей. Ежедневно операции площадки поддерживают 60 тыс. перевозчиков.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина отмечает, что сегмент автолизинга остается высококонкурентным, поскольку крупнейшие компании «могут предлагать более низкие чеки и получают фондирование на более выгодных условиях по сравнению с небольшими компаниями». При этом сегмент перестает быть драйвером всего рынка лизинга. «Пик спроса на легковые автомобили пришелся на второе полугодие 2024 года, после нарастания инфляционных трендов и в преддверии повышения утильсбора»,— отметили в «Интерлизинге». По словам первого заместителя гендиректора «Европлана» Ильи Ноготкова, при сохранении или ухудшении экономических условий в 2025 году будет происходить накопление отложенного спроса на рынке автолизинга. Поэтому создание этого направления с нуля довольно рискованно. По словам директора по развитию бизнеса «Альфа-Лизинга» Илариона Демчикова, даже наличие собственного банка «незначительно упростит процесс выхода на рынок, поскольку у него должна быть экспертиза работы в B2B-сегменте».

При этом в качестве конкурентного преимущества в «Озоне» указывают, что первоначальный взнос для клиентов начинается от 0%. «Мы хорошо понимаем бизнес наших партнеров — селлеров, ПВЗ (пункты выдачи заказов.— “Ъ”), "Вози Озон", что позволяет нам более качественно оценивать риски и предлагать условия, которые недоступны в других компаниях»,— отмечают там. Илья Ноготков поясняет, что новые игроки в этом сегменте стараются активно формировать портфель, и если они пока не готовы предложить качественный сервис, то могут конкурировать в первую очередь стоимостью. Однако в «Интерлизинге» отмечают, что для турбулентных периодов актуальны увеличение аванса и сокращение срока лизинга, так как предприниматели используют лизинг в качестве своеобразной рассрочки.

Впрочем, по мнению экспертов, у «Озона» есть существенные преимущества, которые позволят компании занять свою нишу на рынке. Директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская обращает внимание, что у маркетплейса имеется большая клиентская база, которая и станет основной целевой аудиторией. Также среди преимуществ «Озона» она называет принятие онлайн-решений по сделке и цифровизацию бизнеса. Ограничивает спрос, по ее мнению, тот факт, что ставки в настоящее время составляют от 28% годовых при авансовом платеже от 7–10%.

Максим Буйлов