На Дону заключили контракт в 22,3 млрд рублей на реконструкцию больницы

Правительство Ростовской области заключило рекордный для региона контракт в сфере здравоохранения на реконструкцию больницы скорой помощи в Таганроге стоимостью 22,3 млрд руб. Информация о сделке размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно размещенным данным, заявки на участие в конкурсе принимались с 28 апреля по 19 мая 2025 года. Начальная стоимость контракта составила 22,3 млрд рублей с авансовым платежом 30%.

Единственным участником и победителем тендера стала ярославская компания АО «ГК „ЕКС “», которая согласилась на первоначальную цену без снижения.

По данным «Картотека. ру», строительная группа работает с 1994 года, специализируясь на возведении жилых и коммерческих объектов. Уставной капитал организации составляет 7,4 млн руб. Бенефициаром АО «ГК „ЕКС “» является Алексей Власов. В 2023 году годовая выручка компании превысила 311 млрд руб., чистая прибыль достигла около 7,2 млрд руб.

Валентина Любашенко