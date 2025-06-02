7 раненных при крушении моста в Брянской области находятся в тяжелом состоянии

На стационарном лечении в больницах находятся 64 пострадавших в результате схода вагонов пассажирского поезда в Брянской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Из них семь человек, в том числе один ребенок,— в тяжелом состоянии.

Амбулаторно медицинскую помощь получили 33 человека. С 84 пострадавшими работали психологи, добавил господин Кузнецов. Его слова приводит «Интерфакс».

Вечером 31 мая на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Один вагон раздавило обломками моста. Всего в поезде находились 388 человек. Погибли семь человек, еще 66 пассажиров получили травмы. Часть пострадавших перевезли на лечение в Москву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налетные выходные».

Полина Мотызлевская