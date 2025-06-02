Бизнес вновь раскритиковал нижегородский закон об ограничении продажи алкоголя

Минэкономики Нижегородской области завершило обсуждения скорректированного законопроекта об ограничении продажи алкоголя в регионе. Заключения по ним опубликованы в начале июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Законопроект инициировал губернатор Глеб Никитин — как часть мер по повышению рождаемости. Сейчас алкоголь в регионе можно продавать с 09:00 до 22:00. Изначально предлагали в выходные оставить продажу алкоголя с 10:00 до 16:00. В будни — сократить время до 20:00. Кроме того, запретить продажу в магазинах площадью менее 100 кв. м. На первый законопроект поступило почти 300 замечаний и предложений, после чего власти решили доработать документ.

Во второй версии предложено запретить розничную продажу в воскресенье, в субботу разрешить с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. На время запрещенных часов нельзя демонстрировать алкоголь в торговом объекте. Также планируется запретить продажу спиртного в прикассовой зоне, кроме спецмагазинов и касс, отведенных только для продажи алкоголя.

В повторных обсуждениях 18 участников направили 144 замечания и предложения, все они отрицательные.

Бизнес-омбудсмен региона Павел Солодкий опасается, что из-за ужесточения требований малым и средним предприятиям станет тяжело конкурировать с крупными сетями. В «Опоре России» считают, что будет расти социальное недовольство населения и неизбежен рост нелегального рынка.

Многие участники указали, что для снижения алкоголизации надо усилить пропаганду здорового образа жизни и создавать условия для этого.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков отмечают, что ряд регионов, которые ввели ограничения, затем от них отказались из-за снижения объема легальных продаж и перехода рынка в серую зону. Также отмечается, что понятие «в прикассовой зоне торговых объектов» не определено, отсутствует оно и в федеральном законодательстве. А запрет демонстрации алкоголя противоречит ФЗ.

По итогам обсуждений министерство пришло к выводу о дальнейшей доработке законопроекта.

Ирина Швецова