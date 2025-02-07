Бизнес просит доработать нижегородский законопроект о запрете продажи алкоголя

Обсуждения законопроекта об ужесточении продажи алкоголя завершились в Нижегородской области. На него поступило 279 замечаний и предложений от 34 предпринимателей, физлиц, компаний и организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Изменения инициировал губернатор Глеб Никитин — как часть мер по повышению рождаемости. В выходные предлагают оставить продажу алкоголя с 10:00 до 16:00. В будни — сократить время еще на два часа (с 09:00 до 20:00). Также предлагают запретить продажу в магазинах площадью менее 100 кв. м.

Большинство замечаний касаются ограничения площади. Предприниматели усматривают в этом попытку монополизации рынка крупными сетями и предлагают как минимум сократить требования до 50 кв.м. Региональное отделение «Опоры России» считает ограничение излишним.

Участники обсуждений сомневаются, что закон достигнет цели — снижения потребления алкоголя, так как потребитель пойдет к нелегалам и «домашним самоделам».

Директор ООО ТПГ «Сплин» Владимир Коробов предлагает оставить норму о площади для новых магазинов и продлевающих лицензию. А в случае принятия закона — дать отсрочку на год, чтобы можно было продать алкоголь или найти новое помещение.

Среди других предложений — продажа не более одной бутылки крепкого спиртного в руки с 20:00 до 22:00.

ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский», ссылаясь Всемирную организацию здравоохранения, указывает, что РФ занимает 39 место по количеству потребления алкоголя, и во многих более пьющих странах есть естественный прирост населения.

По подсчетам Ассоциации компании розничной торговли, закон приведет к закрытию свыше 400 магазинов, сокращению 2,5 тыс. рабочих мест, потере 2,9 млрд руб. инфраструктурных инвестиций и сократит налоговые поступления.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов и председатель комитета по экономике Игорь Норенков предлагают норму о 100 кв.м. исключить, но ввести запрет на продажу в будни до 14:00, чтобы алкоголь нельзя было купить в начале рабочего дня.

В результатах обсуждений указано, что проект требует доработки.

Ирина Швецова