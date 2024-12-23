Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородские власти ограничат продажу алкоголя в борьбе за рождаемость

Правительство Нижегородской области в борьбе за рождаемость намерено ввести дополнительные ограничения продажи алкоголя. Соответствующий законопроект внесут в региональный парламент, рассказал губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи 23 декабря.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Глеб Никитин отметил, что такого рода меры должны постепенными, власти не выступают за «сухой закон».

Время продажи алкоголя планируют еще больше ограничить. Сейчас его нельзя продавать в любой день с 22:00 до 09:00. В планах — ограничение, например, в выходные и праздничные дни.

Также предполагается запрет работы «разливаек» в домах и продажи алкоголя в магазинах площадью менее 100 кв м.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...