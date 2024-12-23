Нижегородские власти ограничат продажу алкоголя в борьбе за рождаемость

Правительство Нижегородской области в борьбе за рождаемость намерено ввести дополнительные ограничения продажи алкоголя. Соответствующий законопроект внесут в региональный парламент, рассказал губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Глеб Никитин отметил, что такого рода меры должны постепенными, власти не выступают за «сухой закон».

Время продажи алкоголя планируют еще больше ограничить. Сейчас его нельзя продавать в любой день с 22:00 до 09:00. В планах — ограничение, например, в выходные и праздничные дни.

Также предполагается запрет работы «разливаек» в домах и продажи алкоголя в магазинах площадью менее 100 кв м.

Галина Шамберина