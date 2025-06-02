В Белорецке бывшего директора школы приговорили к пяти годам за получение взяток

Белорецкий межрайонный суд признал бывшего директора белорецкой школы виновной в получении взяток и приговорил к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Сумма взятки взыскана в пользу государства, сообщала пресс-служба СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая организовала повышенные выплаты сотрудникам, требуя от них часть денег за покровительство. Общая сумма взяток составила почти 1 млн руб.

Олег Вахитов