Карелия и Дагестан набрали популярность для летнего отдыха

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», лидерами по числу бронирований на лето у россиян остаются Краснодарский край (24,7% от всех бронирований), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (16,2%) и Крым (8,9%). При этом растет популярность озер Карелии (рост доли год к году — на 46%), горных маршрутов Дагестана (на 57%) и его каспийского побережья (Дербент показал рост на 158%, Каспийск — на 106%).

Сервис изучил данные по бронированиям отелей и других средств размещения в период с 1 июня до 1 сентября 2025 года. Согласно пресс-релизу (есть у «Ъ»), спрос на путешествия в Крым вырос на 58%, в то время как на Краснодарский край упал на 45%. Популярность Санкт-Петербурга выросла на 9%, Москвы и Подмосковья снизилась на 2%. Также положительную динамику показали Калининградская (+17%) и Нижегородская (+25%) области.

Лидерами по росту популярности среди городов были Ялта (+76%), Дербент (+223%), Сортавала (+171%), Зеленоградск (+32%) и Кисловодск (+27%), среди регионов — Калужская область (+144%), Карачаево-Черкесия (+138%) и Красноярский край (+135%). Также отмечен взлет популярности Коктебеля (+206%).

В мае Госдума приняла законопроект, которым в российских гостиницах ввели невозвратные тарифы. У туристов появится возможность забронировать номер в гостинице дешевле, но без варианта отменить размещение. В значительной степени мера направлена на защиту отелей, которые располагаются в курортных зонах, где проживание бронируется на длительный срок.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Тарифам оформляют невозврат».