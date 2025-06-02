Директор уфимской компании обвиняется в невыплате зарплаты

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы завершил расследование дела против директора ООО «СервисНефтеГаз». Его обвиняют в задержке выплаты зарплаты более двух месяцев и частичной невыплате за более чем три месяца, сообщила пресс-службу управления СКР по Башкирии.

С ноября 2022 года по июль 2023 года директор не выплатил 76 сотрудникам более 1,4 млн руб. В ходе следствия он признал вину и частично погасил долг на 530 тыс. руб.

Для возмещения ущерба были арестованы счета компании и два автомобиля. Запрет на регистрационные действия наложен на автомобиль обвиняемого. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Олег Вахитов