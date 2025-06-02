В Агиделе с июня семьям с новорожденным будут выделять земельные участки

В Агидели ввели новую меру поддержки семей с детьми, сообщил во «Вконтакте» глава городской администрации Денис Ирназаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Каждая агидельская семья, в которой родился малыш с 1 июня 2025 года, может бесплатно получить земельный участок для строительства собственного дома»,— написал он.

В городской администрации считают, что это будет стимулировать рождаемость. «Получение бесплатного земельного участка — это отличный старт для молодых семей, который позволит им создать уютное жилище или заняться личным хозяйством»,— отмечается в сообщении.

По данным Башстата, на 1 января численность населения Агидели составляла 13 548 человек. С 2020 года она сократилась на 671 жителя.

Наталья Балыкова