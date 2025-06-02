Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На документацию по капремонту станции «Площадь Восстания» выделят 87 млн рублей

В Петербурге объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для комплексного капитального ремонта станции метро «Площадь Восстания». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 87,2 млн рублей, следует из данных с сайта госзакупок.

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГУП «Петербургский метрополитен». Согласно техзаданию, документацию требуется подготовить для ремонта второго вестибюля станции (выход к Московскому вокзалу) и наклонного хода с заменой эскалаторов. Работы необходимо завершить до 12 июля 2027 года.

Заявки на конкурс приниматься до 16 июня 2025 года. Итоги планируется подвести 23 июня.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сроки начала капитального ремонта станции метро «Озерки» в Петербурге сдвинули на следующий год. Городские власти приняли такое решение после проведения совещания и ряда консультаций, уточнили в Смольном.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все