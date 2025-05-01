Капремонт на станции метро «Озерки» перенесли на 2026 год
Сроки начала капитального ремонта станции метрополитена «Озерки» сдвинули на следующий год. Власти приняли решение о перенос после проведения совещания и ряда консультаций, заявил в эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Изначально работы на станции были запланированы на 2025 год. Градоначальник отметил, что состояние «Озерков» позволяет начать ремонт позже без ущерба для безопасности пассажиров.
Господин Беглов добавил, что в метро одновременно приводят в нормальное состояние сразу несколько объектов. Эти станции были введены в эксплуатацию 40-50 лет назад. В частности, реконструкцию «Фрунзенской» обещают завершить к весне 2027 года. В нынешнем году специалисты развернут ремонтные работы на станции «Парк Победы».
Ранее «Ъ-СПб писал, что станцию «Удельная» 25 апреля открыли для пассажиров после капремонта.