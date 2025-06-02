Новосибирского министра освободили от наказания за должностные преступления

В Новосибирске сегодня вынесли приговор министру энергетики и ЖКХ региона Денису Архипову, который обвинялся следствием в должностных преступлениях. По ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) суд назначил высокопоставленному чиновнику 1,5 года колонии общего режима, но освободил от наказания в связи с полным его от бытием (суд зачел время нахождения обвиняемого в СИЗО и под домашним арестом), сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. По ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) Денису Архипову назначили 1 год общего режим, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. По решению суда он должен возместить ущерб в размере 220 млн руб. Судебный процесс над министром проходил с сентября 2024 года.

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Министра задержали в марте 2024 года и предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве «мусорного» регоператора. В результате его действий, считает сторона обвинения, региональный бюджет недополучил 220 млн руб.

В последующем чиновнику дополнительно инкриминировали статью УК о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). В материалах следствия указывается, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора, он, тем не менее, выделил ей 10 млн руб.

Министр, для которого прокуратура запросила семь лет колонии общего режима, ни с одним из предъявленных обвинений не согласился. В ходе следствия и судебного разбирательства Денис Архипов заявлял о невиновности.

Илья Николаев