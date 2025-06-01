Структура электросетевых активов Краснокамска получила рекордную прибыль

Пермское ООО «Регионэнергосеть» (РЭС) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества составила 842,5 млн руб., что выше показателя предыдущего года в 92,5 раза (в 2023-м — 9,1 млн руб.). При этом выручка общества выросла в 14 раз и достигла 1,9 млрд руб. (годом ранее — 135,9 млн руб.). Показатель «прочих расходов» увеличился с 5,2 млн до 116,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «РЭС» было зарегистрировано в 2021 году. 92,35% долей принадлежат ООО РСК «Развитие», остальные 6,65% — ООО «Энерго-Инвест», которые присоединились к РЭС весной 2024 года. Так, произошло объединение электросетевых активов Краснокамского и Добрянского городских округов. Учредителями «Энерго-Инвест» являются Светлана Жукова (доля в УК — 66,67%) и дочь первого губернатора Пермской области Геннадия Игумнова Елена Арзуманова (доля в УК — 33,33%). Учредители АО «КЭС КМР» — ООО РСК «Развитие» (71% у Владимира Плотникова, сына депутата гордумы Перми Владимира Плотникова, 29% принадлежат Елене Арзумановой). Отметим, что ранее коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района были муниципальным предприятием.