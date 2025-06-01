«Интерфакс»: ведется опрос водителя фуры после атаки БПЛА на Иркутскую область

Сотрудники силовых ведомств опрашивают водителя фуры после атаки аэродрома в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Детали опроса не раскрываются. В Минобороны сообщили, что объект был атакован с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродрома. По словам губернатора Курской области Игоря Кобзева, беспилотники выпускались из фуры. Это первая атака дронов на военную часть в Сибири.

Власти Иркутской области создали штаб на базе правительства региона после атаки беспилотников. В Усольском районе объявлен режим повышенной готовности.