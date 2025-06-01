ВСУ атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow промзону в ЛНР

Город Краснодон в ЛНР сегодня подвергся обстрелу ВСУ. Под удар попала промзона. Есть пострадавшие, сообщает глава республики Леонид Пасечник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника

Число пострадавших господин Пасечник не уточняет. В результате атаки были повреждены многоквартирные и частные дома. Противник использовал дальнобойные ракеты Storm Shadow. На месте происшествия работает глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко. Он занимается организацией помощи населению.

«Этот очередной акт агрессии от преступной киевской власти, еще и накануне переговоров в Стамбуле, говорит о намерениях Украины продолжать войну»,— добавил глава ЛНР.