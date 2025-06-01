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Теракт в Курской области: подорванный мост рухнул на локомотив. Главное

Ночью в Курской области на грузовой локомотив обрушился мост. Пострадал машинист поезда. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. Что известно о ЧП в Курской области — в подборке «Ъ».

Место происшествия в Курской области

Место происшествия в Курской области

Фото: Московская транспортная прокуратура

Место происшествия в Курской области

Фото: Московская транспортная прокуратура

Что произошло

  • Мост обрушился около 2:21 на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн.
  • Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали.
  • Тепловоз и три порожних вагонов сошли с рельс из-за падения пролета моста на перегоне Остапово—Михайловский рудник. Об этом сообщили в РЖД.
  • На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, сказали в РЖД.

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  • СКР заявил о подрыве моста. Происшествие квалифицировано как теракт.
  • Взрывное устройство могли заложить в конструкции моста.
  • Катастрофа произошла «в результате противоправных действий», сообщил Минтранс.

Пострадавшие

  • У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, больше никто не пострадал.

Какие меры предприняты

  • Министр транспорта Роман Старовойт провел координационное совещание в ситуационном центре и взял под личный контроль ЧП с поездами в Курской и Брянской областях.
  • Премьеру Михаилу Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях, заявил Старовойт.
  • По поручению председателя СКР уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление, сообщили в комитете.

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