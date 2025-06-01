Теракт в Курской области: подорванный мост рухнул на локомотив. Главное

Ночью в Курской области на грузовой локомотив обрушился мост. Пострадал машинист поезда. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. Что известно о ЧП в Курской области — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия в Курской области

Фото: Московская транспортная прокуратура Место происшествия в Курской области

Фото: Московская транспортная прокуратура

Что произошло

Мост обрушился около 2:21 на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн.

Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали.

Тепловоз и три порожних вагонов сошли с рельс из-за падения пролета моста на перегоне Остапово—Михайловский рудник. Об этом сообщили в РЖД.

На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, сказали в РЖД.

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СКР заявил о подрыве моста. Происшествие квалифицировано как теракт.

Взрывное устройство могли заложить в конструкции моста.

Катастрофа произошла «в результате противоправных действий», сообщил Минтранс.

Пострадавшие

У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, больше никто не пострадал.

Какие меры предприняты