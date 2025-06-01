Теракт в Курской области: подорванный мост рухнул на локомотив. Главное
Ночью в Курской области на грузовой локомотив обрушился мост. Пострадал машинист поезда. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. Что известно о ЧП в Курской области — в подборке «Ъ».
Место происшествия в Курской области
Фото: Московская транспортная прокуратура
Что произошло
- Мост обрушился около 2:21 на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн.
- Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали.
- Тепловоз и три порожних вагонов сошли с рельс из-за падения пролета моста на перегоне Остапово—Михайловский рудник. Об этом сообщили в РЖД.
- На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, сказали в РЖД.
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- СКР заявил о подрыве моста. Происшествие квалифицировано как теракт.
- Взрывное устройство могли заложить в конструкции моста.
- Катастрофа произошла «в результате противоправных действий», сообщил Минтранс.
Пострадавшие
- У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, больше никто не пострадал.
Какие меры предприняты
- Министр транспорта Роман Старовойт провел координационное совещание в ситуационном центре и взял под личный контроль ЧП с поездами в Курской и Брянской областях.
- Премьеру Михаилу Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях, заявил Старовойт.
- По поручению председателя СКР уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление, сообщили в комитете.