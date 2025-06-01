Минпросвещения готовит рекомендации для детсадов и школ по использованию игрушек

Минпросвещения России готовит методические рекомендации для педагогов в детских садах и школах по использованию игр и игрушек. Об этом сообщил замминистра Александр Бугаев на заседании оргкомитета конкурса «Родная игрушка».

Предполагается, что рекомендации обеспечат единые требования к качеству и безопасности в детских учреждениях. «Это образовательная, досуговая деятельность, это сценарии игр, викторин с использованием предметных игрушек и многое другое. И, конечно, во внеурочной деятельности — здесь и кружки, и клубы»,— сказал господин Бугаев (цитата по ТАСС).

В рекомендации включат систему практических подходов и методик, включающих готовые сценарии и примеры по внедрению игр. Они учтут возрастные и социокультурные особенности детей в различных форматах деятельности.

Такой перечень рекомендаций Минпросвещения предложило разработать в марте. Тогда министр Сергей Кравцов назвал дошкольный период одним из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей.

В 2024 году Роскачество разработало ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек и определило критерии, по которым будет определяться возможный вред от товаров. По итогу к «вредным» игрушкам отнесли в том числе демонстрирующие половые отношения.

Екатерина Отрашкевич