Полковнику откатили сроком

В Москве вынесен приговор по делу о злоупотреблениях, допущенных при реконструкции комплекса зданий МВД в Газетном переулке. По данным следствия, при проведении работ была завышена их смета, что причинило полицейскому ведомству ущерб в размере 40 млн руб. Реальные сроки — девять и семь лет колонии соответственно — получили бывший замглавы экспертного центра Росгвардии Алексей Снегирев, признанный организатором преступления, и предприниматель Максим Иванов. Остальные их сообщники, среди которых и экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин, наказаны условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора по делу о злоупотреблениях при реконструкции зданий МВД

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Оглашение приговора по делу о злоупотреблениях при реконструкции зданий МВД

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывших начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина, его заместителя Вадима Сафьянова, замглавы ФГКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности Росгвардии» Алексея Снегирева, генерального директора ООО «ЭнергоСтрой» Максима Иванова и Дмитрия Ковалева. Полковник Снегирев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Остальных фигурантов осудили только по статье о превышении полномочий.

Согласно материалам дела, преступления фигурантами были совершены при реконструкции двух зданий МВД 1930-х годов постройки в Газетном переулке столицы. Помимо прочих подразделений полицейского ведомства здесь расположен его следственный департамент.

По версии следствия, подрядчики завысили смету производимых работ, представив, соответственно, на экспертизу документы с недостоверными сведениями. Тогдашний замглавы ФГКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности Росгвардии» Снегирев подготовил положительное заключение на ремонт в обмен на откат: подрядчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают его родственники.

Ущерб, причиненный МВД, которое было признано потерпевшей стороной по делу, следствие оценило в 40 млн руб.

Преступление было выявлено службой безопасности Росгвардии и чекистами. 9 июня 2024 года полковник Снегирев был задержан сотрудниками Главного следственного управления СКР по Москве, ФСБ и Росгвардии. В его кабинете и дома прошли обыски. Тем же вечером он был арестован Пресненским райсудом столицы. Отметим, что сначала следствие квалифицировало действия фигурантов как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем статьи УК в деле изменились — у большинства фигурантов следствие корыстного мотива не выявило.

В ходе судебного процесса Максим Иванов, Вадим Сафьянов и Дмитрий Ковалев признали вину в превышении должностных полномочий. С этим обвинением согласился и Алексей Снегирев, но по эпизоду со взяткой он, однако, претензии следствия отвергал и просил его оправдать.

В итоге судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко приговорил Алексея Снегирева по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки — 6 млн руб.— и лишил права занимать должности на государственной службе, связанные с организационной и хозяйственной деятельностью, на три года.

Остальные подсудимые получили условные сроки: Дмитрий Ковалев — четыре года, Дмитрий Петрухин и Вадим Сафьянов — по два года.

Максим Иванов в июле 2024 года уже был приговорен Дорогомиловским райсудом Москвы к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда его признали виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство учебного корпуса Московского университета МВД России. По нынешнему делу суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии, а с учетом первого приговора — семь лет колонии общего режима.

Иск МВД к фигурантам военный суд удовлетворять не стал, постановив, что его нужно рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.

Ефим Брянцев