Два студента колледжа попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Ленобласти

В одиннадцатом часу вечера 29 мая в деревне Федоровское на четвертом километре автодороги «Павловск - Косые Мосты» 34-летний водитель Changan при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотокроссовому мотоциклу, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения 17-летний водитель мотоцикла, учащийся колледжа, а также его ровесник-пассажир получили травмы средней степени тяжести. Оба молодых человека были госпитализированы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что велосипедистка погибла под колесами грузовика на Советском проспекте.

Андрей Маркелов