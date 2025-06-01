Стрельбу из травматического оружия открыли участники конфликта в Ангарске

Пять человек пострадали в инциденте со стрельбой из пневматического оружия в Ангарске Иркутской области. Он произошел утром 31 мая возле одного из ночных клубов 205-го квартала.

«Выяснилось, что между посетителями заведения произошел конфликт. В результате пять человек получили ранения, предположительно из травматического оружия. Стрелявшие скрылись. На месте происшествия обнаружены и изъяты 11 гильз»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Ангарскому городскому округу задержали в качестве подозреваемых двух местных жителей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ.

Валерий Лавский