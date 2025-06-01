Келлог согласился со словами Путина о прокси-войне НАТО

Спецпосланник президента США Кит Келлог сказал, что согласен с президентом Владимиром Путиным в том, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Так он ответил на вопрос о возможных поставках на Украину дальнобойного оружия из Германии.

«Он (Владимир Путин,— "Ъ") считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит»,— сказал Кит Келлог в интервью Fox News.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине, а также разрешили использовать их для ударов по военным объектам в России. Позже он уточнил, что решение принято несколько месяцев назад. Кремль заявлял, что подобные действия мешают усилиям по урегулированию конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».