Раскрываемость преступлений со взломом аккаунтов составила 2%

МВД России сообщило, что в 2024 году количество преступлений, связанных со взломом компьютерной информации, увеличилось в три раза — с 36,2 тыс. до 104,6 тыс. Из них раскрыто 2,1 тыс. преступлений (2,07%).

Как пояснило ведомство ТАСС, рост такого рода преступлений связан с «применением схемы мошенничества в отношении микрофинансовых организаций с использованием неправомерного доступа к учетным записям пользователей» портала «Госуслуги». МВД добавило, что на него приходится 90% всех преступлений со взломом.

Чаще всего мошенники получают незаконный доступ к «Госуслугам» путем общения с жертвой, чтобы человек назвал одноразовый код доступа к аккаунту. Кроме того, злоумышленники также приобретают абонентские номера, на которые ранее регистрировали учетные записи.

Петр Бузлаев