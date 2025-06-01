Соцфонд открыл горячую линию для пострадавших при ЧП в Брянской области

Социальный фонд России открыл горячую линию для оперативного оказания мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП в Брянской области. Телефон горячей линии — 8-800-200-07-30, сообщили в пресс-службе фонда.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами на борту. В результате инцидента 7 человек погибли, 71 — пострадал, из них 47 госпитализированы, включая 3 детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мост был подорван. СКР также сообщает о подрыве моста. Как сообщил корреспондент «Ъ», на месте обрушения работает кран — идет разбор вагона поезда.