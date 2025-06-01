Теракты на российских железных дорогах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что обрушившийся в регионе мост был подорван во время движения пассажирского поезда. Семь человек погибли, пострадали 66, Крупнейшие теракты с пассажирскими поездами — в справке «Ъ».

25 июля 1996 года в Волгограде взрывом был разрушен хвостовой вагон пассажирского поезда, прибывшего из Астрахани. Бомба взорвалась после того, как пассажиры покинули состав. 12 августа 1996 года на станции Трубная Волгоградской области в поезде Астрахань—Волгоград вновь произошел взрыв, погиб один человек, восемь пострадали.

3 сентября 2003 года около Ессентуков под вагоном электропоезда Кисловодск—Минводы сработали два взрывных устройства. 6 человек погибли, 39 были ранены. 29 июня 2004 года Ставропольский краевой суд приговорил организатора теракта Ибрагима Исрапилова к 20 годам колонии.

5 декабря 2003 года в электричке Кисловодск—Минводы у Ессентуков взорвался смертник. Погибли 47 человек, 233 были ранены. Заказчиком теракта объявили террориста Шамиля Басаева. 10 июля 2006 года он был ликвидирован.

29 мая 2004 года в Северной Осетии был подорван и сошел с рельсов пассажирский поезд N34 «Москва-Владикавказ". В результате теракта 7 из 18 вагонов состава сошли с рельсов. Взрывное устройство, заложенное под рельсами, было приведено в действие с помощью дистанционного управления. Никто из пассажиров поезда серьезно не пострадал.

12 июня 2005 года в 150 км от Москвы на пути поезда Грозный—Москва произошел взрыв. Локомотив и два следующих за ним вагона сошли с рельсов. Девять пассажиров были госпитализированы. В теракте обвинили двух националистов, которые получили 18 и 19 лет тюрьмы.

13 августа 2007 года в результате подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов поезд «Невский экспресс» Москва—Санкт-Петербург. В результате травмы получили 60 человек. В январе 2010 года Новгородский облсуд приговорил подозреваемых в этом теракте уроженцев Ингушетии Макшарипа Хидриева и Саламбека Дзахкиева к четырем и десяти годам соответственно за незаконный оборот взрывчатки и разбой, оправдав по статье «Терроризм». Предполагаемый организатор взрыва Павел Косолапов объявлен в розыск.

27 ноября 2009 года «Невский экспресс» вновь потерпел крушение из-за взрыва на границе Тверской и Новгородской областей. Погибли 28 человек, ранения получили 95. В марте 2010 года в ингушском селе Экажево были задержаны и позже осуждены десять членов бандгруппы, подозреваемых в совершении преступления. Организаторы теракта, в том числе боевик Саид Бурятский, были уничтожены.