Число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 69

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число пострадавших в результате обрушения моста на проходящий пассажирский поезд увеличилось до 69. Госпитализированы 44 человека.

«Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека»,— написал Александр Богомаз в Telegram. Он уточнил, что среди пострадавших есть трое детей.

Ранее губернатор также сообщал о семи погибших.

В 22:44 мск в Брянской области обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним проходил пассажирский поезд, следовавший в Москву. Несколько вагонов сошли с рельсов. РЖД сообщало, что обрушение произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Петр Бузлаев