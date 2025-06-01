ФПК возместит попавшим в ЧП пассажирам поезда полную стоимость проезда

Федеральная пассажирская компания возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда, сообщили в пресс-службе. Также ФПК начислит им по 20 000 баллов в рамках программы «РЖД Бонус». Пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

Происшествие случилось накануне вечером. Автомобильный мост обрушился на проходивший поезд Климово—Москва. В нем находилось 388 пассажиров. 69 человек пострадали, 47 из них госпитализированы, семеро погибли. Причиной обрушения моста губернатор Александр Богомаз назвал подрыв.

Екатерина Отрашкевич