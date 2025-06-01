Путин поговорил по телефону с губернатором Брянской области и главой РЖД

Президент России Владимир Путин созвонился с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Президент выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге ЧП, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Со стороны РЖД пострадавшим при сходе поезда предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медучреждениях РЖД. Родственникам погибших пассажиров выплатят по 2,2 млн руб., а также организуют бесплатный проезд до станции Брянск.

Власти Брянской области контролируют работу оперативных служб. Господин Богомаз отчитывался, что троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых эвакуируют в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы. Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии направлен в столицу вертолетом санитарной авиации.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами на борту. В результате инцидента семь человек погибли, 71 — пострадал, из них 47 госпитализированы, включая трех детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Екатерина Отрашкевич