Движение по дороге А-240 после обрушения моста в Брянской области закрыто

Росавтодор сообщил, что из-за обрушения моста в Брянской области движение автомобилей по автодороге А-240 закрыто. Объезд организован через поселок Выгоничи.

«С 23:10 мск 31.05.2025 на км 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск--Новозыбков--граница с Республикой Беларусь (Брянская область) закрыто движение автотранспорта»,— сообщило ведомство в Telegram.

Ранее вблизи Выгоничи поселка Выгоничи автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд. Как минимум три человека погибли, еще 28 пострадали, сообщало МЧС. РЖД уточняло, что мост обрушился из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».