По факту обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены дела

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по факту крушения поездов в Брянской и Курской областях. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дела были переданы в Главное следственное управление ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

По какой статье УК были возбуждены уголовные дела, не уточняется. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СКР. Они выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СКР.

В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов. Пострадал 71 человек, семеро погибли. Мост обвалился из-за подрыва, как сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Курской области случилось похожее происшествие. Во время движения грузового локомотива обрушился мост. Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали. Погибших нет, пострадал один машинист.