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Коммерсантъ FM
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По факту обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены дела

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по факту крушения поездов в Брянской и Курской областях. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дела были переданы в Главное следственное управление ведомства.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

По какой статье УК были возбуждены уголовные дела, не уточняется. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СКР. Они выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СКР.

В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов. Пострадал 71 человек, семеро погибли. Мост обвалился из-за подрыва, как сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Подрыв моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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В Курской области случилось похожее происшествие. Во время движения грузового локомотива обрушился мост. Началось возгорание тепловоза, которое оперативно локализовали. Погибших нет, пострадал один машинист.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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