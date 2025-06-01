При обрушении моста в Брянской области погиб машинист локомотива

В РЖД сообщили, что машинист, который управлял сошедшим с рельсов поездом Климово—Москва, погиб. Вместе с ним пострадали девять работников поездной бригады. Сейчас они находятся в больнице.

«Компания выражает глубокие соболезнования и окажет всю необходимую помощь семье погибшего»,— написала пресс-служба компании. Компания обеспечит пострадавшим лечение и выплатят компенсации.

Всего в результате катастрофы погибли 7 человек, 71 пострадал. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, произошел подрыв моста, по которому ехал состав, об этом сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вместе с тем минувшей ночью похожее происшествие случилось в Курской области: там мост обрушился, пока по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал машинист.