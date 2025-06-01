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Коммерсантъ FM
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При обрушении моста в Брянской области погиб машинист локомотива

В РЖД сообщили, что машинист, который управлял сошедшим с рельсов поездом Климово—Москва, погиб. Вместе с ним пострадали девять работников поездной бригады. Сейчас они находятся в больнице.

«Компания выражает глубокие соболезнования и окажет всю необходимую помощь семье погибшего»,— написала пресс-служба компании. Компания обеспечит пострадавшим лечение и выплатят компенсации.

Подрыв моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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Всего в результате катастрофы погибли 7 человек, 71 пострадал. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, произошел подрыв моста, по которому ехал состав, об этом сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вместе с тем минувшей ночью похожее происшествие случилось в Курской области: там мост обрушился, пока по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал машинист.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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