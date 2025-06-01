В Болгарии прошли протесты против смены валюты на евро

В Софии и других крупных городах Болгарии прошли протесты против планов правительства заменить национальную валюту болгарский лев на евро. Организатором акций выступила правая партия «Возрождение».

«Я хочу обратиться к нашим так называемым партнерам по Евросоюзу. Пусть не рубят стул, на котором сидят … Я не верю, что Болгария выиграет от вступления в еврозону, судя по всему, что я слышу от аналитиков, экономистов, профессоров»,— сказал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов (цитата по BNR).

Костадин Костадинов также призвал протестующих выйти на улицы 4 июня и заблокировать входы в парламент Болгарии. В этот день туда должна приехать делегация ЕС.

Болгария вступила в Евросоюз в 2007 году. Европейский ЦБ не включал страну в зону евро из-за несоответствия необходимым критериям. В 2024 году парламент Болгарии принял закон о переходном периоде по смене валюты. Дата завершения процесса при этом неизвестна. На фоне протестов президент Румен Радаев предложил провести референдум по вопросу отказа от болгарского лева, но парламент отклонил инициативу, обвинив главу государства в попытке помешать углублению интеграции с ЕС.