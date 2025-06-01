С 1 июня вступил в силу сезонный запрет ездить на автомобилях с шипованными зимними шинами. ГИБДД может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в 500 руб. Запрет будет действовать до 1 сентября. Нешипованные зимние шины (так называемая «липучка») разрешена, за нее не штрафуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Обязанность водителей использовать шины по сезону (летом — без шипов, зимой — зимние) введена поправками к постановлению правительства №1090 в 2023 году. Ранее эта норма содержалась в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», но штраф за ее несоблюдение не применялся. В 2015 году Росавтодор оценивал ежегодный ущерб экономике от использования шипованных шин в 220 млрд руб. за счет чрезмерного износа асфальта. С 1 июня запрещено ездить на шипованной резине

С 1 июня вступил в силу сезонный запрет ездить на автомобилях с шипованными зимними шинами. ГИБДД может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в 500 руб. Запрет будет действовать до 1 сентября. Нешипованные зимние шины (так называемая «липучка») разрешена, за нее не штрафуют.

Обязанность водителей использовать шины по сезону (летом — без шипов, зимой — зимние) введена поправками к постановлению правительства №1090 в 2023 году. Ранее эта норма содержалась в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», но штраф за ее несоблюдение не применялся. В 2015 году Росавтодор оценивал ежегодный ущерб экономике от использования шипованных шин в 220 млрд руб. за счет чрезмерного износа асфальта.

Подробнее о сезонных ограничениях читайте в материале «Ъ» «Покрышки наголо».

Иван Буранов