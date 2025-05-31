СКФУ поможет Ставрополью стать лидером по выращиванию экзотических фруктов

Ставропольский край планирует реализовать инвестпроект по выращиванию бананов в промышленных масштабах — 15 га теплиц, 1,4 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на декана факультета сельского хозяйства СКФУ Андрея Нагдаляна.

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По мнению эксперта, благоприятный климат, развитая инфраструктура и наличие специалистов в регионе являются серьезными преимуществами перед конкурентами. Производство бананов позволит снизить логистические издержки и стабилизировать цены на экзотический продукт.

«Северо-Кавказский федеральный университет готов предоставить кадры и научные разработки для проекта по выращиванию экзотических фруктов в Ставропольском крае. СКФУ может обеспечить инициативу специалистами и научными решениями в сфере агроинженерии, цифровых агротехнологий, адаптивных методов культивирования и автоматизации процессов»,— поясняют в пресс-службе ВУЗа.

Реализация проекта позволит Ставропольскому краю занять лидирующие позиции по производству экзотических фруктов и создать инновационные агропромышленные кластеры. Для достижения этих целей потребуется координация всех региональных факторов, включая подготовку кадров и внедрение цифровых решений.

Валентина Любашенко