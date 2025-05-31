В Татарстане годовалый ребенок утонул, упав в автомобильную покрышку с водой

В Нурлатском районе Татарстана годовалый мальчик погиб после падения в автомобильную покрышку с водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в селе Ерыкла. По данным МЧС, ребенок остался без присмотра. Обстоятельства происшествия уточняются.

В связи с этим МЧС напоминает о важности постоянного контроля за детьми. Спасатели подчеркивают, что даже кратковременное отсутствие внимания может привести к трагическим последствиям.

Влас Северин