FT: войска Китая могут «в любой момент» перейти от учений к вторжению на Тайвань

Военно-воздушные силы и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приведены в такое состояние, что «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным», сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Тайваня.

НОАК активно готовит десантников у портов отправления, что может свидетельствовать о возможном вторжении на Тайвань, отмечает издание. Китайские войска постоянно готовы к действиям, а реактивная система залпового огня PCH-191 с дальностью стрельбы 300 км может поражать любые цели на острове, пишет газета.

По данным Минобороны Тайваня, китайские военные самолеты входят в зону идентификации ПВО более 245 раз в месяц, что значительно превышает показатели пятилетней давности. Китайские самолеты пересекают срединную линию Тайваньского пролива, по данным тайваньской стороны, 120 раз в месяц.

Представитель Пентагона сообщил, что в районе Тайваня постоянно находится около 12 китайских кораблей, что позволяет Пекину начать блокаду в течение нескольких часов. Власти Тайваня обозначили 2027 год как возможный срок вторжения китайской армии.