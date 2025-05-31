Подарком Сочи к юбилею курорта стал новый мост «Волшебный лист»
Пешеходный мост «Волшебный лист», который соединил два берега реки Сочи и благоустроенная прогулочная зона станут подарками городу-курорту к 100-летнему юбилею. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.
Фото: Мэрия Сочи
«"Волшебный лист" — часть городского проекта "Две реки — одно море". 15-километровый пешеходный маршрут пролегает от бальнеологического комплекса "Мацеста" и набережной в Хостинском районе через микрорайоны вдоль реки Сочи в Центральном районе и до моря»,— говорится в сообщении.
Монтаж конструкции длился в течение года. Первый 12-метровый элемент «ажурной вуали» весом более трех тонн был установлен на мост в июне 2024 года.
Жители Сочи отмечают 100-летний юбилей города-курорта сегодня, 31 мая. Сто лет назад Сочи стал курортом общегосударственного значения.