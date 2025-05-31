Жители Сочи отмечают 100-летний юбилей города-курорта

Сто лет назад Сочи стал курортом общегосударственного значения. Жителей города-курорта в своем Telegram-канале поздравил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сочи входит в топ-5 самых населенных городов Краснодарского края. На сегодняшний день, по данным Краснодарстата, в нем проживает 561 тыс. человек.

«Мы продолжаем с уверенностью смотреть в будущее, строить социальные объекты, улучшать инфраструктуру, экологию и индустрию гостеприимства»,— написал господин Прошунин.

С начала 2025 года Сочи посетило 2,5 млн туристов. С 1 июня на побережье откроют 180 пляжей, 10 из них — новые. Гостей в Сочи летом будут встречать около 2,4 тыс. средств размещения. С июня по август в среднем забронировано свыше 73% номеров.

Алена Воробьева