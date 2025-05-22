Рубль демонстрирует крепость

Центробанк установил официальный курс доллара ниже 80 руб. впервые почти за два года. 22 мая купить американскую валюту можно за 79,75 руб. Таким образом, за день доллар подешевел на 55 коп. Ниже курс опускался только 27 мая 2023 года. Евро при этом подорожал более чем на рубль, стоимость европейской валюты на 22 мая превысит 91 руб., сообщается на сайте регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сильный рубль ударит по бюджету, поэтому вскоре рынок ожидает заметное укрепление американской валюты, считает инвестиционный банкир Евгений Коган: «Сегодня есть несколько причин для того, чтобы рубль был очень крепким. Во-первых, это высокая ставка.

Во-вторых, приток спекулятивного капитала, который идет в Россию, потому что иностранный инвестор рассчитывает, что рано или поздно боевые действия на Украине закончатся, будет перемирие, и дешевые российские активы дадут высокую доходность. Кроме того, это резкое падение объемов импорта и продажа валютной выручки со стороны ФНБ. Такой крепкий курс рубля ненадолго. Что выступит триггером, трудно сказать. Может быть, снижение ставки. Обычно, начиная со второй половины лета, рубль слабеет. В этот период процесс переломится и пойдет в другую сторону».

С начала года доллар подешевел почти на 40%. В январе за него просили 113 руб. Заметнее всего российская валюта стала укрепляться после 12 февраля, когда состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Но в начале недели агентство Reuters утверждало, что власти допускают возвращение курса 100 руб. за доллар и выше. Это позволило бы бюджету восполнить выпадающие доходы из-за падения мировых цен на нефть.

В апреле Минэкономразвития прогнозировало, что к концу 2025 года курс доллара превысит 94 руб., то есть увеличится почти на 20% от текущих значений. Впрочем, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг не уверен, что инвесторам стоит этим пользоваться: «Когда мы имеем такой высокий курс, ставка на девальвацию рубля, пусть даже небольшое возвращение на уровень 90 руб., представляется не самым интересным видом инвестиций. Рубль еще некоторое время будет довольно крепким. Соответственно, процентные ставки по российским валютным облигациям не очень высокие. Цены на них могут упасть, поскольку мы видим, что в Америке вот-вот примут большой налоговый закон, который потенциально увеличит дефицит бюджета и станет негативен для доллара и американских казначейских обязательств.

Поэтому покупка валютных облигаций сейчас тоже не выглядит хорошей альтернативой. Наверное, все-таки разумнее рассматривать именно рублевые инвестиции. Избавляться от позиций в долларах, которые уже есть, поздно, хотя мы можем увидеть доллар по 75 руб., если действительно нынешние тенденции некоторое время сохранятся. Но все-таки потенциал движения валюты есть как в одну, так и в другую сторону. Вопрос тайминга, но пока есть ощущение, что все-таки рубль будет еще несколько месяцев достаточно крепким. Я бы не делал сейчас ставку на его ослабление. Если говорить о снижении ключевой ставки с тех уровней, на которых она находится, то до того момента, пока рублевые вложения станут менее интересны, чем валютные, одного раза будет мало.

Должна быть серия снижений, и ставка необходимо опустить достаточно сильно для того, чтобы при относительно умеренной девальвации рубля инвесторы получили сопоставимую доходность».

В середине апреля рубль возглавил список мировых валют по темпам укрепления к доллару, отмечал Bloomberg. Эксперты объясняли это сочетанием высоких внутренних процентных ставок, ограниченного оттока капитала и валютного контроля, который изолировал рынок от внешней волатильности.

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