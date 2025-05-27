Россияне ждут от инфляции худшего

Население не верит, что у Центробанка получилось победить рост цен. Инфляционные ожидания растут второй месяц подряд. По результатам опроса «инФОМ», опубликованных Центральным банком, в марте ожидания по годовой инфляции у россиян выросли до 14,3%. Однако, как следует из того же отчета, ценовые ожидания предприятий снизились. При этом накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что реальная инфляция в пересчете на недели сейчас варьируется в пределах 3-4%, и Банку России «следует прислушаться к этим данным».

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Почему расходятся оценки? И кого послушает ЦБ? Основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов считает, что регулятор находится в такой ситуации, когда опираться на мнение населения невозможно: «Это по большому счету некое зеркало заднего вида для обычных людей, потому что, когда они ожидают чего-то в будущем, обычно они основываются на том, что происходило в прошлом. Тут еще и добавляется второй фактор: что говорит, например, президент о том, что экономику неплохо бы привести к режиму мягкой посадки, что экономическая активность уже понемногу замедляется, и ставку нужно в будущем снижать.

Что вчера сказал Денис Мантуров? Идет речь о том, что экспортерам тяжеловато на фоне такого рубля, на фоне высокой ставки, экономика тоже, возможно, сталкивается с замедлением. Инфляционные ожидания населения высоки не только потому, что в прошлом была высокая инфляция, но и потому, что экономика сталкивается с замедлением. Это значит, что кто-то из людей, например, теряет работу, сталкивается с падением заказов в своем бизнесе или с какой-либо просадкой по доходу, и рост инфляционных ожиданий населения — это скорее эмоциональный фактор, а не производное от всего происходящего. А по факту мы имеем то самое охлаждение, которого достиг Банк России.

Решение, связанное со снижением ставки, я думаю, назревает. Мы увидим его реализацию летом-осенью, и ЦБ не будет отталкиваться от инфляционных ожиданий населения».

По последним подсчетам Росстата, с начала года цены в России выросли более чем на 3%. Годовая инфляция замедлилась ниже 10%. Целевого показателя, по оценке Центробанка, она достигнет к концу следующего года. В этом же году, как прогнозирует Минэкономразвития, инфляция составит 7,6%. На этом фоне большинство опрошенных “Ъ FM” экономистов ожидает, что уже на ближайших заседаниях ЦБ снизит ключевую ставку. Впрочем, результаты опроса могут убедить Банк России повременить со смягчением денежно-кредитной политики, считает экономист «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова:

«Мы видим, что текущие темпы инфляции замедляются. При этом это происходит неравномерно. Декомпозиция инфляции неустойчива. Помимо инфляции, существуют и другие риски для российской экономики, в том числе и потенциальные санкционные. В нашем базовом сценарии именно тот факт, что инфляционные ожидания населения не просто остаются повышенными, но и растут, наоборот, будет аргументом в пользу несмягчения ДКП».

Как писал “Ъ”, в первом квартале более чем в три раза сократились темпы роста продаж продуктов питания. Деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется из-за недостатка финансирования. Половина предпринимателей говорят о снижении выручки. Если не снижать ставку сейчас, риски буду очень велики, отмечает директор по анализу финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Эта ситуация довольно странная. С одной стороны, высокая ставка действует уже не только на уровне спроса, но и на уровне предложения, то есть издержек. С другой стороны, ее снижение — это очень серьезный инфляционный риск.

Снизить сейчас ставку, по идее, ЦБ вполне может, причем это никак не повлияет на силу дезинфляционного давления. Наоборот, может быть, это чуть уменьшит давление уже со стороны издержек и даже окажет даже позитивный эффект. Но если брать классический подход ЦБ, к которому мы привыкли за последние десять лет, наверное, ставку не снизят. Хотя, на мой взгляд, снижать ее уже пора, если еще не поздно. Негативные процессы в экономике, которые идут из-за очень высоких ставок, могут как снежный ком очень быстро перерасти в очень серьезные экономические проблемы. А это очень серьезный риск прежде всего для инфляции.

Если начнется вдруг серьезная рецессия в России, то это приведет к тому, что придет потеря доверия к рублю, произойдет его ослабление, значит, еще и ускорение инфляции и роста потребительских цен».

ЦБ оставил официальный курс доллара на среду, 27 мая, ниже 80 руб. Но, как ожидает Минфин, по итогам года российская валюта ослабнет к 94 руб. за доллар. По оценке Центробанка, целевого показателя инфляция достигнет к концу следующего года. По прогнозу Минэкономразвития в этом году она составит 7,6%.

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Анжела Гаплевская