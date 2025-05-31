Посол РФ заявил о заморозке Швецией двусторонних контактов с Россией

Торговый оборот между Россией и Швецией сокращается, а культурные и спортивные обмены сведены к нулю, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, двусторонние политические контакты были заморожены по инициативе Швеции.

Дипломат считает это «локальной проекцией общей геополитической напряженности между Россией и Западом». Он уверен, что шаги по улучшению двусторонних отношений нужно принимать Швеции.

«Мы вновь возвращаемся к вопросу о самостоятельности внешнеполитических решений, которую Стокгольм утратил со вступлением в НАТО. В мировой политике должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы их эффект "докатился" до Севера Европы»,— сказал господин Беляев в интервью «РИА Новости».

В ноябре 2024 года посол рассказывал в интервью ТАСС, что номенклатура двусторонней торговли между РФ и Швецией вновь стала расширяться. По итогам прошлого года товарооборот России со Швецией вырос на 1,4%, до €873 млн.