Часть строивших линию обороны подрядчиков вернули деньги в бюджет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часть подрядчиков, у которых выявили нарушение при строительстве оборонительных сооружений в регионе, вернули деньги в бюджет. Исковые требования в отношении этих компаний отозвали.

«После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

19 мая губернатор сообщил, что в результате дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений были обнаружены нарушения на 109 млн руб. На следующий день он уточнил, что управление капительного строительство направило иски в суд в отношении семи организаций, которые участвовали в строительстве.