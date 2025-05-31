Байден сообщил о начале лечения от рака

Экс-президент США Джо Байден рассказал, что начал принимать лекарства, которые ему назначили для лечения онкологии. Он уточнил, что работает с ведущим хирургом.

«Прогноз хороший. Мы работаем над всем. Все движется вперед, и я чувствую себя хорошо. Все люди настроены очень оптимистично»,— сказал Джо Байден на мероприятии в штате Делавэр (цитата по The Washington Post). Экс-президент добавил, что болезнь не затронула никакие органы, включая кости.

Джо Байден также сказал, что лечение подразумевает прием «одной конкретной таблетки в течение шести недель». Затем он начнет принимать другой препарат.

Как сообщали представители экс-президента, врачи диагностировали у Джо Байдена рак предстательной железы, который дал метастазы в кости, 16 мая. По их словам, несмотря на агрессивную форму заболевания, оно поддается лечению гормонами.