Кассовые сборы кинозалов за май почти на 500 млн руб. превысили прошлогодние

Общие кассовые сборы кинозалов в мае составили 2,2 млрд руб. (при посещаемости 7,3 млн человек). Это примерно на 500 млн руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд руб. (посещаемость — 6,4 млн человек). С данными Фонда кино в ЕАИС ознакомился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отдельный тренд — превалирование репертуара для взрослой аудитории над детским и семейным контентом. В первую тройку самых популярных картин за май вошли: «В списках не значился» (в прокате с 1 мая; сборы за период — 623,8 млн руб.), «Кракен» от студии «Тритэ» (начало проката с 17 апреля; 564,9 млн руб.) и продолжение франшизы «Батя» (3 апреля; 214 млн руб.).

Рост кассовых сборов в мае главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый связал с присутствием двух полноценных расширенных уикендов в месяце. Главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев считает, что этот май стоит сравнивать с маем 2023 года, поскольку весной 2024 года произошел теракт в Crocus City Hall.

Подробнее в материале «Ъ» — «Прокат оттаял».