Прокат оттаял

Сборы кинопроката и посещаемость кинозалов в мае значительно опережают показатели прошлого года: общий бокс-офис достиг 2,2 млрд руб. против 1,8 млрд руб. При этом из числа «весенних» релизов перешагнуть отметку 1 млрд руб. сборов в этот раз удалось лишь одному— «Кракену».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по итогам мая. Из них следует, что общий бокс-офис фильмов за это время составил 2,2 млрд руб. при посещаемости 7,3 млн зрителей. Средняя цена на билет варьировалось от 373,2 до 428,5 руб. Годом ранее совокупные сборы в мае были на уровне 1,8 млрд руб., тогда сеансы посетили 6,4 млн человек. Средняя цена на билет за период составляла от 333,1 до 356,3 руб.

Отдельный тренд этого мая — превалирование репертуара для взрослой аудитории над детским и семейным контентом.

Так, в топ-3 в это время вошли проекты «В списках не значился» (в прокате с 1 мая; сборы за период — 623,8 млн руб.), «Кракен» от студии «Тритэ» (начало проката с 17 апреля; 564,9 млн руб.) и продолжение франшизы «Батя» (3 апреля; 214 млн руб.). Контент для детей был представлен в виде фильма «Сокровища гномов» (стартовал также 1 мая; 161,9 млн руб.).

В прошлом году в тройке лидеров два фильма были предназначены для семейной аудитории. Речь идет о «Сто лет тому вперед» (начало проката — 18 апреля 2024 года; 670,8 млн руб.) и «Майор Гром: Игра» (23 мая; 252,4 млн руб.). Для старшей аудитории был представлен релиз «Министерство неджентльменских дел» (13 мая; 311 млн руб.). Далее топ-5 занял детский контент. Это проекты «Летучий корабль» (21 марта; 96,7 млн руб.) и «Огненный лис» (18 мая; 65,2 млн руб.).

При этом, в отличие от прошлого года, по итогам мая порог в 1 млрд руб. сборов преодолел лишь один проект — «Кракен». Годом ранее было два таких релиза — «Сто лет тому вперед» и «Летучий корабль».

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., это на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: со 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. Совокупные сборы фильмов в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн руб. против 681,2 млн руб. годом ранее (см. “Ъ” от 7 мая). При этом посещаемость пусть и незначительно, но сократилась: с 2,2 млн до 2,1 млн человек.

Рост совокупного бокс-офиса в мае главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый связывает с присутствием двух полноценных расширенных уикендов в месяце: «Смог набрать свой кассовый потенциал военный проект "В списках не значился", несмотря на то что это жанр, который не всегда оправдывает ожидания». По его словам, «ударным» было именно праздничное начало месяца, сказалась и нестабильность погоды. «К концу мая, как мы видим по снижающейся выручке, ситуация становится уже менее радужной»,— уточнил господин Острый.

Главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев считает, что этот май стоит сравнивать с маем 2023 года, так как весной 2024 года произошел теракт в Crocus City Hall, что сказалось на посещении кинотеатров.

Тогда кассовые сборы превышали данные даже этого года, несмотря на более низкие показатели средней цены на билет, уточняет он. По данным ЕАИС, совокупные сборы проектов за тот период достигли 2,3 млрд руб., посещаемость — 7,7 млн зрителей, средняя цена варьировалась от 292,6 до 320 руб. В 2024 году сборы сократились в первую очередь из-за решения российских кинотеатров отказаться от «параллельного проката» в период с 18 апреля по 12 мая, напоминает он (см. “Ъ” от 14 мая 2024 года).

Параллельно в прошлом году фактически (кроме «Блиндажа») не было фильмов в майском прокате на военную тематику, указывает Рифат Фазлыев. Сейчас, кроме «В списках», также хорошо отработал релиз «Группа крови», добавляет он.

Юлия Юрасова