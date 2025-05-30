Налет ответственности

Указ президента о внешнем управлении за неисполнение госзаказа обеспокоил опрошенных “Ъ” поставщиков материалов и комплектующих для гражданского самолетостроения. Они опасаются, что временные меры в случае проблем с поставками могут закончиться изъятием компаний в пользу государства, а причины переносов объясняют отсутствием долгосрочных контрактов, что не позволяет им масштабировать производство. Это, по их мнению, снижает привлекательность участия частных компаний в госзаказах. Однако юристы и опрошенные “Ъ” эксперты возражают: о пересмотре прав собственности речи не идет, а указ направлен на борьбу с недобросовестными поставщиками, что уже было реализовано в гособоронзаказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях военного времени государство будет пристально следить за исполнением контрактов в гражданской авиации

Фото: Нина Падалко / РИА Новости В условиях военного времени государство будет пристально следить за исполнением контрактов в гражданской авиации

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Неисполнение госконтракта компаниями во время военного положения позволит вводить в них внешнее управление и временно приостанавливать права акционеров. Как указано в тексте указа президента, опубликованном 30 мая, по предложению Минпромторга такая мера может вводиться в той степени, «в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств».

Это положение распространяется на авиастроительные и судостроительные компании и их субподрядчиков, работающих в гражданской сфере, а также на предприятия ОПК.

Решение о внешнем управлении будет принимать специальная рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

В Минпромторге на момент публикации “Ъ” не ответили, в Объединенной судостроительной корпорации ситуацию не прокомментировали. В «Ростехе» “Ъ” заявили, что он «как ключевая машиностроительная корпорация понимает свою ответственность перед страной и делает все для выполнения важнейших государственных задач». «Сложное время диктует жесткие меры,— прокомментировали там.— Наша задача — выполнять решения государства». Исполнение гособоронзаказа (ГОЗ), напомнили в пресс-службе, «Ростех» «многие годы обеспечивает на высоком уровне — почти на 100%».

В октябре 2022 года Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Два собеседника “Ъ” в авиапроме считают, что до момента распространения военного положения на другие регионы РФ внешнее управление на предприятиях невозможно.

Однако пять собеседников “Ъ”, работающих в частных предприятиях, в том числе занятых в госзаказе, полагают, что применяться действие указа будет безотносительно географии. Трое из них опасаются, что временная приостановка прав может вылиться в изъятие компаний в собственность государства. Тогда как исполнением гражданского госзаказа зачастую заняты компании, одновременно задействованные в ГОЗ, за срыв которого также предусмотрена уголовная ответственность, отмечает один из них. Два других допускают, что новая мера может поспособствовать оттоку частных предприятий от проектов по гражданскому госзаказу. «Причина неисполнения кроется не только в загрузке компаний ГОЗ, но и в том, что у частных компаний нет долгосрочных контрактов с госзаказчиками, у которых также не может быть средств на многолетние договоры»,— говорит один из собеседников “Ъ”. В итоге, по его словам, бизнес не может запланировать расширение мощностей.

О проблеме отсутствия твердых долгосрочных контрактов говорилось также в ходе аудита на заводах ОАК летом 2024 года (см. ‘Ъ” от 9 августа 2024 года). Тогда аудиторы проанализировали 156 поставщиков первого уровня, а также экспертно оценили 4 тыс. поставщиков второго уровня. Отмечалось, что на конец 2025 года все поставщики первого уровня выходили на требуемые мощности производства. Но уточнялось, что во всех случаях «чем дальше горизонт планирования, тем менее проверяемыми являются планы поставщика, так как они не всегда подкреплены договорами приобретения оборудования».

В связи с этим один из собеседников “Ъ” предполагает, что в отсутствие твердых долгосрочных контрактов перенос сроков может быть обоснован и не трактоваться как срыв госзаказа при наличии «уважительных причин и соглашения сторон». Однако, как правило, сроки исполнения госконтракта и несвоевременная поставка изделий и комплектующих — один из ключевых факторов срыва госзаказа, добавляет партнер Better Chance Вадим Турцев. Также к срывам относится несоблюдение качественных и количественных критериев.

В целом опасения поставщиков выглядят преувеличенными, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Однако если финалисты (госзаказчики) достаточно четко сформулировали свои позиции по требованиям к поставщикам, продолжает он, то и поставщики могут сформулировать консолидированную позицию о требовании подписания долгосрочных контрактов и реализации схемы take-or-pay через профильную ассоциацию, отмечает он. В таком случае либо заказчик берет на себя риски и под его обязательства поставщик берет кредит (на расширение производства), либо претензии финалистов по срокам и объемам контрактов будут несостоятельными.

Вместе с тем, комментируя опасения поставщиков о возможном отъеме прав собственности, господин Турцев подчеркивает, что указ подразумевает лишь временную приостановку прав акционеров. «Как правило, внешнее управление не сопровождается введением стороннего акционера и новых собственников,— уточняет адвокат.— В то же время оно предполагает достаточно широкие полномочия в части распределения технических, финансовых и кадровых ресурсов».

Решение о приостановке прав акционеров в теории можно оспорить в судебном порядке, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Также можно добиться признания необоснованными выводов Военно-промышленной комиссии: «Но на это вряд ли кто-то пойдет, так как между временной утратой частью прав акционерами и срывом оборонного контракта, что чревато попаданием в реестр недобросовестных поставщиков и обязанностью вернуть в бюджет уже полученные средства, скорее всего, выбор падет на первый сценарий».

При этом господин Горбунов полагает, что действие указа будет распространяться на все предприятия страны вне зависимости от их расположения.

В указе ничего не сказано про территориальные ограничения действующих норм, отмечает он: речь идет о «периоде действия военного положения» без уточнений, введено оно на всей территории страны или в отдельных ее субъектах. Территориальность применения этого положения будет определена правоприменительной практикой, возражает Вадим Турцев, который не уверен в том, что под действие указа подпадет любое предприятие вне зависимости от регистрации юрлица.

Опасения частных компаний не разделяет и главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. По его словам, мера объяснима и четко определена условиями военного положения и значительных рисков для экономики не несет. Он допускает, что отдельным компаниям после перехода во внешнее управление какое-то время придется работать в убыток для исполнения госконтрактов, «но государство примет на себя риски и решит свою задачу». Кроме того, фактически введение внешнего управления уже применялось в ГОЗ, и, таким образом, «государство просто институционализирует сложившуюся практику по обеспечению выполнения контрактов». Недобросовестные компании, «живущие на госзаказе и срыве сроков», действительно существуют, и новое положение призвано навести порядок, чтобы исключить сбои в цепочках поставщиков, заключает он.

Айгуль Абдуллина