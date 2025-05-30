«Краснодар» возглавил РПЛ по доходам

Российский футбольный союз (РФС) в пятницу обнародовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2024 год. Второй раз подряд самые примечательные сведения в отчете касаются «Краснодара». Прибыль до налогообложения у новоиспеченного чемпиона России в 2024-м превысила 13 млрд рублей. Год назад этот показатель составлял почти 12 млрд рублей. Для сравнения: у «Зенита», считающегося самым обеспеченным клубом страны, прибыль составила только 137,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Краснодара» после окончания матча 30-го тура РПЛ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Футболисты «Краснодара» после окончания матча 30-го тура РПЛ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новоиспеченный чемпион России «Краснодар» (в минувшие выходные команда впервые в своей истории стала победителем национального первенства) в 2024 году стал самым прибыльным клубом РПЛ. Это следует из сведений о ключевых финансовых показателях команд РПЛ, обнародованных в пятницу РФС. В отчетности краснодарцев обращает на себя внимание не сам факт отображения прибыли, а ее размер. Она до уплаты налогов составила внушительные 13,051 млрд. При этом все операционные доходы команды составили 16,25 млрд рублей, операционные расходы — 7,3 млрд рублей.

Заметим, что собственно связанные с футболом заработки клуба воображение не поражают.

Сборы по статье matchday (реализация билетов и прочие средства, получаемые от зрителей, посещающих стадион) составили 944 млн рублей, коммерческие доходы —2,59 млрд рублей, поступления от организаторов соревнований — чуть более 1 млрд рублей. Зато некие «прочие операционные доходы» составили сразу 11,695 млрд рублей. Речь, по всей видимости, идет о средствах, полученных от владельца клуба. Примечательно, что похожий нюанс в отчетности клуба наблюдался и год назад. В 2023-м РФС сообщал, что прибыль «Краснодара» составила почти 12 млрд рублей при том, что остальные показатели были сопоставимы с нынешними.

Прибыльность «Краснодара» смотрится впечатляюще не только на фоне команд второго и третьего эшелонов, но и в сравнении с «Зенитом», который принято считать самым обеспеченным клубом РПЛ. Петербуржцы, в минувшем сезоне занявшие второе место, отчитались о довольно скромной прибыли —- 137,8 млн рублей. Другое дело, что по доходам в целом они тот же «Краснодар» опережают с запасом. У «Зенита» операционные доходы составили более 25 млрд рублей. Из них 21,2 млрд рублей получено по статье «коммерческие доходы» (у «Краснодара» в этой графе только 2,597 млрд рублей).

По всей видимости, клубы просто по-разному подходят к ведению своей отчетности, а РФС оперирует сведениями которые они предоставляют.

Других, впрочем, все равно нет. А если все же ориентироваться на те, что публикует РФС, то окажется, например, что самым убыточным клубом в 2024 году был «Спартак». Причем по сравнению с прошлым годом убыток красно-белых заметно увеличился. В 2023 году «Спартак» показал в отчетности «минус» 1,27 млрд рублей (наибольший убыток в предыдущем отчете был у ЦСКА — 1,52 млрд рублей), а в 2024-м — уже 2,618 млрд рублей (на втором месте по убыточности «Локомотив» — 1,076 млрд рублей). При этом, отметим, что на оплату агентских услуг «Спартак» потратил 1,165 млрд рублей. Это значительно больше, чем у любой другой команды. Ближайший по этому показателю — ЦСКА. Армейцы (их показатель за год — убыток в 528 млн рублей) заплатили агентам 535 млн рублей.

Александр Петров