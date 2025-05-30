Первые официальные дилерские центры китайского LiXiang откроются в Петербурге

Официальный представитель премиальной китайской марки LiXiang в РФ — компания Sinomach Auto — выбрала двух первых дилеров бренда в Петербурге. Автосалоны должны открыться в ближайшее время, сообщает 30 мая специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как отмечает автоэксперт Денис Гаврилов, бренд LiXiang перешел в официальное поле в России весной 2025 года. До того автомобили этой марки ввозили в нашу страну как крупные автомобильные холдинги, так и другие игроки рынка — в частности, LiXiang в городе представлен минимум у 10 дилеров.

За январь-апрель текущего года в Петербурге было зарегистрировано 186 автомобилей марки — на 67% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году бренд вошел в топ-15 по объему продаж среди всех автомобильных марок в городе и стал лучшим в «параллельном» премиум-сегменте. В Петербурге было зарегистрировано 1368 новых автомобилей LiXiang.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый китайский бренд Exlantix в Петербурге будут представлять пять автодилеров.

Андрей Цедрик